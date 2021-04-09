Роквилл, США, , 14:17 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Fallout 76 поделились подробностями будущего обновления «Полная боеготовность». Информация о нём появилась на официальном сайте проекта.

По словам разработчиков, «Полная боеготовность» добавит в игру новый режим под названием «Дешифровка», несколько локаций, уникальных противников, мутаций и легендарных предметов экипировки. Всё это станет доступно уже 27 апреля 2021 года.

Напомним, Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная студией Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2018 году.

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