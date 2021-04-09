Село Черный Отрог, , 14:17 — REGNUM В селе Чёрный Отрог Оренбургской области 9 апреля открылся музей знаменитого уроженца Оренбуржья, бывшего первого председателя правительства России и одного из самых авторитетных политиков 90-х годов Виктора Степановича Черномырдина. Музей является одним из крупнейших на Южном Урале и насчитывает более 25 тысяч единиц хранения.

«Это яркий, современный, новаторский музей, достойный Виктора Степановича. Я по-настоящему верю в семейные музеи — это колоссальная ответственность для родных и мощный стимул сделать музей самым лучшим. Я впервые в Черном Отроге, впервые в самом музее, и я поражен тем, с какой любовью здесь всë сделано: с любовью к Виктору Степановичу, к этому месту, к России», — сказала на церемонии открытия советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой.

Музей расположен в двух зданиях: реконструированном здании бывшего райкома КПСС и в новом корпусе. Общая площадь — 8300 квадратных метров.

Из 15 экспозиций четыре посвящены самому Виктору Степановичу — «В.С. Черномырдин: путь в историю», «Кабинет председателя Правительства», «Премьер вне кабинета» и «Черномырдинки». Еще пять экспозиций представляют предметы, собранные политиком и переданные в музей его семьей: «Коллекция автомобилей», «Особая кладовая» (оружие, ордена, живопись), «Тихий Дон» Черномырдина», «Черномырдин и книга», «Книги с дарственными надписями».

«Среди знаменитых оренбуржцев Виктор Степанович Черномырдин занимает особое место. Накануне мне пришла телефонограмма от Наины Иосифовны Ельциной. Она вспоминает, как Виктор Степанович работал вместе с Борисом Николаевичем, каким доверием президента он пользовался, каким выдающимся человеком был. Для нас очень важно, что музей открыт на малой родине Виктора Степановича. Открыт благодаря личному участию президента России Владимира Владимировича Путина, — подчеркнул губернатор Оренбуржья Денис Паслер. — Я благодарен всем, кто внëс свой вклад в строительство и организацию музея. Он получился самобытным, ярким, интересным».

Три экспозиции, как и хотел Виктор Черномырдин, рассказывают о его малой родине: «Зал райкома: колхозный миф», «Братья Буровы. Земля», «Сергей Степанов». Здесь же, в музее, есть своя библиотека и архив, театрально-концертный зал, студии и творческие мастерские, информационный центр — всё это позволит музею в том числе выполнять функции туроператора по району и области. Для гостей предусмотрена гостиничная инфраструктура.

«Музей был последним проектом моего отца. Он хотел создать в Чёрном Отроге музей села: купил участок земли и здание райкома, в строительстве которого участвовал ещё школьником. Планировал передать свою коллекцию автомобилей. Осуществить задуманное не успел. После его смерти появилась идея создать Музейно-образовательный комплекс Черномырдина, ее поддержал президент, подписав Указ «Об увековечении памяти В.С. Черномырдина». Финансовую поддержку оказал «Газпром», административную — правительство области. Сегодня мы открываем музей, и я безмерно благодарен всем причастным», — отметил сын политика Виталий Черномырдин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье назвали дату официального открытия музея Виктора Черномырдина