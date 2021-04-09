Таллин, , 14:16 — REGNUM В Эстонии резко выросло число выявленных случаев инфицирования южноафриканским штаммом коронавируса, источник — соседняя Финляндия.

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Об этом гостелевидению Эстонии ETV заявила известный вирусолог, консультирующая правительство страны, Ирья Лутсар. По ее данным, если ранее в Эстонии выявляли 1−2 таких случая, то на нынешней неделе зафиксировано уже 9 случаев.

«Все они привозные или заразился близко контактировавший с заболевшим человек. Теперь появились случаи, завезенные из Финляндии. Это заставляет задуматься», — сказала она.

Лутсар добавила, что новый штамм менее агрессивный, чем британский, но требует не меньшего внимания. «Мы внимательно следим за ситуацией. У нас будут и другие интересные мутации помимо южноафриканского», — заявила она.

Эстония в конце 2020 года отменила временный запрет, а с начала 2021 года ослабила ограничения на морское пассажирское сообщение между Таллином и Хельсинки.