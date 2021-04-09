Улан-Удэ, , 14:16 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов показал на своей странице в инстаграм, как участвует в совещаниях на «удалёнке». На опубликованной фотографии видно, что глава сидит перед столом, на котором на боку лежит стул с планшетом и удерживающим его портфелем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Высокие технологии» из стула и портфеля Цитата со страницы Алексея Цыденов в инстаграм

«Петропавловск-Камчатский. В номере гостиницы. 4 часа утра (по-камчатски). Участие в совещании Председателя Правительства М.В. Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — подписал он фотографию.

Своеобразный «штатив» развеселил пользователей, которые в комментариях похвалили изобретательность и чувство юмора главы региона, а также его фотогеничность.

«Я всегда смотрю, и нам РБ повезло, что у нас такая глава. Он человечный, добрый, он большой молодец!» — заявила Галина Н.

Добавим, что глава республики нередко публикует в соцсетях забавные фотографии. Ранее он сфотографировался с депутатом российского парламента Николаем Валуевыми министром спорта Монголии Шаравжамц Цэрэнжанхаром (оба ростом больше 210 см).

«Чувствую не хватает мне коротких шортиков и барабана на шею», — прокомментировал Цыденов.

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