Киев, , 14:14 — REGNUM Влиятельное украинские издание «Новое время» опубликовал рейтинг влиятельности украинских олигархов, опросив два десятка экономистов, политологов, а также главных редакторов авторитетных изданий.

Материал опубликован сегодня, 9 апреля.

Как информирует издание, в первую пятерку самых влиятельных олигархов вошли Ринат Ахметов, экс-президент Петр Порошенко, Игорь Коломойский, лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук и Виктор Пинчук.

Комментируя рейтинг, издание уделяет отдельное внимание лидеру оппозиции Медведчуку, который с февраля находится под санкциями, но тем не менее сохраняет свой статус влиятельности. СМИ уточняет, что главный ресурс Медведчука — «это не только примерно половина из 44 мандатной фракции ОПЗЖ, но и статус персонального «посредника» между Украиной и президентом России Владимиром Путиным.

По мнению экспертов, опрошенных журналом, Медведчук не случайно первым попал под санкционный удар президента Зеленского.

«Зеленский (в своей деолигархизации) начинает с тех, кто не может дать сдачи. Медведчук ограничен в том, как он может ответить президенту», — цитирует «Новое время» Александра Данилюка, экс-министра финансов и бывшего секретаря Совнацбеза.

Кроме того, издание дает понять, что обвинения, в результате которых были введены санкции против лидера оппозиции, действительно основаны на надуманных догадках и не подкреплены никакими реальными доказательствами.

«Лишившись вследствие санкций своего главного медийного инструмента — телеканалов Zik, «112 Украина» и NewsOne, Медведчук, тем не менее, так и не получил уголовного производства в отношении финансирования терроризма. А ведь именно этой статьей руководствовался Совбез, инициируя санкции», — говорится в анализе.

ИА REGNUM напоминает, в середине марта президент Зеленский заявил, что Украина наконец-то начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом, которые «долгие годы разворовывали страну, пользуясь ее слабостью и отсутствием законности». Видимо, говоря о многочисленных внутренних санкциях, введенных за последние месяцы, Зеленский сказал, что Украина «дает сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары».