Москва, 12 апреля, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Владимир Захарович Назаркин (1914—1989) успел повоевать еще до начала Великой Отечественной. Во время прохождения срочной службы он принял участие в боях у озера Хасан (1938 г.).

Владимир Захарович Назаркин

В феврале 1942 года Назаркина повторно призвали. С июня того же года Владимир Захарович сражался в действующей армии. В боях два раза был ранен, награжден орденом Красной Звезды.

К июню 1944 года в звании старшего лейтенанта командовал батареей 1326-го легкого артиллерийского полка 5-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва в 21-й армии на Ленинградском фронте.

9 июня 1944 года в бою на подступах к Выборгу батарея Назаркина уничтожила 6 огневых точек, а на следующий день еще 11, чем обеспечила захват неприятельских траншей. Назаркин одним из первых ворвался в город и меткой стрельбой способствовал продвижению красноармейских частей вперед.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года Владимир Захарович был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2607).

В дальнейшем принял участие в Ясско-Кишенёвской наступательной операции, брал Будапешт. Неоднократно награждался.

В 1946 году в звании капитана вышел в запас. Окончил Ленинградский техникум общественного питания. Жил в Свердловске, работал старшим товароведом на механическом заводе.