Москва, , 14:13 — REGNUM Люди недовольны не то чтобы своей зарплатой, а скорее ее покупательской способностью. В номинальном выражении зарплаты все-таки показывают рост, заявила корреспонденту генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Вот, например, в 2010-х средняя зарплата была на уровне 18−20 тыс. рублей, а в 2020-м — уже 45−48 тыс. рублей. Рост? — Рост более чем в два раза. Но инфляционный разгон, и слабеющий курс рубля, вызванные промахами и в экономике, и в политике, превращают этот рост, как любят выражаться наверху, в отрицательный.

Примерно $616 в 2010-м и уже только $600 в 2020-м если переводить средние зарплаты в валюту наших западных партнеров. То есть роста не то чтобы нет, но, если вспомнить, что цены на товары за последние десять лет выросли на 100%-200% получается, что россияне стали беднее более чем в два раза. Отсюда и недовольство уровнем заработных плат в стране.

Что еще мешает зарплатам расти? Высокая налоговая нагрузка на бизнес, например. Каждый официально оформленный сотрудник обходится бизнесу в плюс 40% от оклада, это и НДФЛ и отчисления в пенсионный фонд, соцстраховка и так далее.

Растет зарплата — растут отчисления. А у бизнеса, в особенности малого и среднего, который поддерживает в стране 20% рабочих мест, банально нет на это средств, в особенности после кризисного 2020-го, когда из-за локдауна обороты в сегменте МСП упали в среднем на 16%, а в некоторых отраслях дали просадку на 70%.

Поэтому имеем, что имеем — индексацию заработных плат в бюджетной сфере на 4,9%, чтобы компенсировать инфляционные потери, и «рекомендацию» бизнесу сделать тоже самое в этом году.

Что делать для того, чтобы зарплаты начали расти не только в номинальном объеме, но и в реальном? Поднимать в первую очередь производительность труда — когда номинальный сотрудник приносит больше, он и получать должен больше. Но этого не случится без широкой модернизации производств, поисков новых рынков сбыта, инвестиций в профессиональную переподготовку кадров.

Также планомерное снижение налогового гнета на бизнес позволит предпринимателям поднять зарплаты сотрудникам. Этот процесс мы уже видим на примере самозанятых — при сотрудничестве с ними компании не платят страховые и пенсионные взносы, налоговая ставка НПД — всего 6% для юрлиц и те, как правило оплачиваются самими исполнителями. Поэтому и платят за разовые и краткосрочные контракты самозанятым щедрее.

Так, например, за 2020-й существенно выросли зарплаты в сфере строительства, тут вам и высокий спрос на кадры из-за отсутствия мигрантов, и ипотечный бум, и самозанятость, которая получает в этой сфере все большее распространение.

А чтобы росло везде и у всех, необходимо решать целый комплекс проблем: поднимать производительность труда, поддерживать спрос на продукты и услуги на внутреннем и внешнем рынках, создавать благоприятную инвестиционную среду для денег извне и крепкий курс рубля в конце концов. Стоит поменять хотя бы пару переменных тут и зарплаты обязательно пойдут вверх», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, своей нынешней зарплатой довольны только примерно 9% граждан России приводит данные исследования сервис «Работа.ру».

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