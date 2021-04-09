Тюмень, , 14:13 — REGNUM В Тюменскую область пришли более 1,6 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Ранее в Тюменскую область поступала лишь вакцина «Спутник V». Её дополнительно в регион доставили ещё 6,9 тыс. доз.

С начала вакцинации привились от коронавируса 66 848 тюменцев. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 50 тыс. жителей Тюменской области. В листе ожидания находятся 38,3 тысяч жителей региона, записаны на вакцинацию 9 тыс. человек.