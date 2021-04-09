Белгород, , 14:19 — REGNUM В Белгородской области 9 апреля подтверждены 84 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 109 пациентов, двое скончались. На вакцинацию от COVID-19 записались 2947 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 35 046 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 31 101 человек. Госпитализированы в стационары 868 пациентов, лечатся амбулаторно 2494 человека, на самоизоляции находятся 9150 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 583 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 в общей сложности подано 142 847 заявок. Получили первый компонент «Спутника V» 142 548 человек, прошли полный курс 100 722 человека.