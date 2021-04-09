Уфа, 9 апреля 2021, 14:20 — REGNUM Животноводческий комплекс на 1,2 тысяч коров намерены построить в Башкирии. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на «Инвестчасе» в правительстве региона. Комплекс, который будет состоять из двух коровников, доильного цеха и телятника, планируется возвести в Кугарчинском районе. На реализацию данного проекта потребуется 1,6 млрд рублей.
Отмечается, что на совещании было одобрено возмещение части затрат предприятия, по закупке племенного скота (его намерены закупать в Европе).
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли закон, повышающий доступность кредитов аграриям.