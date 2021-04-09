Вена, , 14:13 — REGNUM В работе любой организации всегда есть возможности для улучшения, поэтому регулярные призывы России, направленные на укрепление работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заслуживают приветствия. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

Читайте также: Лавров призвал «вдохнуть новую жизнь» в ОБСЕ

Генсек в беседе с ТАСС добавила, что с интересом следила за предложениями, выдвинутыми Россией в 2020 году, а также за другими инициативами других государств — участников ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Шмид подчеркнула, что любые реформы ОБСЕ должны быть одобрены всеми 57 государствами-участниками.

Ранее по теме: В России оценили роль ОБСЕ в процессе урегулирования ситуации в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об «острой необходимости» реформирования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и предложил будущему шведскому председательству учредить неформальную рабочую группу по повышению её эффективности.

Лавров подчеркнул, что реформа позволит добиться большей прозрачности организации, эффективности работы секретариата и других её институтов, а также усовершенствовать методологию наблюдения за выборами в государствах.