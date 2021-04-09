Джакарта, , 14:11 — REGNUM Национальная полиция Индонезии арестовала 12 террористов в Джакарте и ее окрестностях, сообщает Kompas.

«На данный момент в районе Джакарты и его окрестностях находится 12 подозреваемых, которые были задержаны следователями», — говорится в заявлении национальной полиции Индонезии.

В целом аресты были произведены в нескольких местах, в том числе в Джакарте, Бекаси и Южном Тангеранге.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте выявили наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки.

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