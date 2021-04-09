Лондон, 9 апреля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 99-м году жизни, заявили 9 апреля в Букингемском дворце, сообщает Sky News.

(сс) Myles Cullen Королева Елизавета и принц Филипп

«Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — заявили в пресс-службе английского престола.

«Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — добавили в Букингемском дворце.