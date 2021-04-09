Липецк, , 14:10 — REGNUM В Липецкой области к 20 годам колонии строгого режима приговорили 46-летнего жителя Лев-Толстовского района, развращавшего школьниц и распространявшего их интимных фото в соцсетях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области

Мужчина отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Липецка 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности. При этом он в соцсетях вёл активную переписку с несовершеннолетними девочками. Он выдавал себя за школьницу, втирался в доверие, отправлял файлы интимного содержания и добивался того, что девочки отправляли ему свои интимные фото. После этого он начинал их шантажировать и требовать новых материалов в том числе видеозаписи. В 2017 году, уже выйдя на свободу, мужчина распространял в интернете интимные фотоснимки двух школьниц из Калужской области.

Было возбуждено уголовное по статьям «Иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», «Развратные действия в отношении несовершеннолетних», «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Фигурант дела вину не признал, однако следователи доказали 19 эпизодов его преступной деятельности, изучили переписку в социальных сетях за четыре года. Были доказаны 19 эпизодов его преступной деятельности о развращении шести школьниц в возрасте от 12 до 14 лет. Изучив материалы уголовного дела объемом 40 томов, суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, приговор за аналогичное преступление ранее был вынесен жителю Задонского района, вымогавшего интимные материалы у 13-летнего школьника.

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