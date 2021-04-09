Киев, , 14:13 — REGNUM На следующей неделе, с 12 по 18 апреля 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Париж с официальным визитом. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью газете KyivPost.

Зеленский намерен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном один на один, добавил дипломат.

По его словам, главными темами для переговоров будут «наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ на Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет в кратчайшие сроки провести переговоры с лидерами Германии и Франции.

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