Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев доложит главе государства Владимиру Путину о мерах, которые нужно принять для соблюдения прав журналистов. Об этом Фадеев сообщил по итогам совещания в полпредстве по УрФО.

Владимир Путин и журналисты Kremlin.ru

В ближайшее время Фадеев примет участие в совещаниях, запланированных в разных федеральных округах. Уже сейчас обсуждаются идеи по аккредитации журналистов и блогеров для освещения массовых мероприятий, а также усилению диалога между журналистским сообществом и правоохранительными органами. Есть и другие предложения.

«Проведя серию серии таких совещаний, мы поймем, как решить вопрос», — сказал глава СПЧ.

Фадеев выступит перед президентом в мае 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СПЧ призвал правоохранительные органы пресечь торговлю журналистскими удостоверениями.

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