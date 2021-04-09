Рига, 9 апреля 2021, 14:08 — REGNUM С понедельника, 12 апреля, в Латвии начнется вакцинация от коронавируса COVID-19 представителей «профессии первой линии» — педагогов и сотрудников учебных заведений.
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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter объявил министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс.
Вакцинация относится к педагогам и работникам дошкольных, специальных и общих образовательных учреждений, работающих очно. Им надо зарегистрироваться на специальных сайтах или позвонить на инфотелефон.
Министр призвал представителей этих профессий активнее регистрироваться на вакцинацию, так как списки еще предстоит утвердить в министерстве образования страны.