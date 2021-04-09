Владикавказ, , 14:08 — REGNUM В РСО-Алании приняли участие в вакцинации уже более 20 тыс. жителей. Из них 30% — пожилые граждане в возрасте старше 60 лет, сообщили 9 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Республика по показателю привитых из числа лиц старшего поколения отстает от общероссийского среднего показателя. Так, по данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в целом по России доля участников старше 60 лет в кампании по вакцинации от коронавируса составляет 46%.

При этом в минздраве отметили, что именно эта категория жителей подвергается особым рискам и им необходимо прививаться в первую очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии в апреле 2021 года скончались от коронавируса уже 17 жителей. За последние сутки, 8 апреля, было зафиксировано три случая летального исхода. Общее число скончавшихся достигло 178 человек.