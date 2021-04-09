Вашингтон, 9 апреля 2021, 14:07 — REGNUM В Сети появился первый геймплейный трейлер ретро-шутера Turbo Overkill. Его опубликовали на официальном YouTube-канале студии Trigger Happy Interactive.
В Turbo Overkill геймеры возьмут под свой контроль опасного киборга, который может уничтожать противников не только оружием, но и высокотехнологичными протезами. В частности, бензопилой установленной вместо ноги и механической рукой, способной «удлиняться».
Релиз Turbo Overkill состоится «в ближайшее время». Игра будет доступна на PC в сервисе Steam.
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