Москва, , 14:05 — REGNUM На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая смерти после вакцинации российскими препаратами от COVID-19. Об этом журналистам заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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«[Ведомство не зафиксировало] ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%», — сказала Самойлова.

По её словам, ведомство на регулярной основе мониторит безопасность применения российских вакцин.

Самойлова подчеркнула, что каждый случай нежелательного эффекта после вакцинации исследуется в Росздравнадзоре.