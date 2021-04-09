Минск, , 14:05 — REGNUM В 2020 году белорусскими правоохранителями активно боролись с экстремизмом и неонацизмом, установив западное финансирование их деятельности. Об этом 9 апреля вв Минске заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

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«Только в прошлом году 88 административных материалов было составлено в связи с неонацистскими поступками и действиями — это в 12−14 раз больше, чем за все предыдущие годы. Дальше сопоставили состав тех лиц, которые совершают радикальные действия. Из числа уже осужденных 72 — это откровенные неонацисты», — сообщил генпрокурор.

Рассказывая о борьбе с героизацией нацистов в Белоруссии, он отметил: «В частности, уже представлены факты, что на протяжении многих лет на территории Брестской и Гродненской областей посредством деятельности лиц, которые финансировались из Польши проводились мероприятия по реабилитации поляков, которые совершали зверские действия на территории Белоруссии под флагами так называемой Армии Крайовой».

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Генпрокурор Белоруссии акцентировал внимание: «некоторыми западноевропейскими государствами, причастными, в том числе, к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время» было организовано финансирование «посягательств на суверенитет и территориальную целостность Белоруссии». Этими же государствами развернута информационная война, направленная на искажение истории и «до настоящего времени проводится агрессивная политика, которая характеризуется попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма».

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