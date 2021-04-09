Москва, , 14:12 — REGNUM Кремль не видит необходимости в дополнительных проверках, связанных с доходами главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 апреля журналистам, комментируя «расследования» некоторых СМИ в отношении имущества чеченского лидера.

«Расследования — это одно, а декларирование — это другое», — сказал Песков.

Он отметил, что все руководители регионов заполняют и сдают декларации, затем их проверяют антикоррупционные подразделения. Исходя из первоисточников, они проверяют всю собственность человека, его недвижимость, банковские активы, инвестиционную деятельность и прочее.

Дополнительные проверки проводят при необходимости, но в случае с Кадыровым такого повода нет.

Задекларированные данные проверяются самым тщательным образом, так происходит каждый год, подчеркнул Песков. Он также отметил, что проверенные данные гораздо более достоверны по сравнению с теми, что могут приводить СМИ.

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