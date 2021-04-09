Москва, , 14:02 — REGNUM Интерес граждан России к вакцинации против коронавируса растет постепенно. Об этом 9 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос журналистов, почему Россия отстает от темпов вакцинации от других стран. «Понимание целесообразности вакцинирования растет постепенно, но растет», — сказал представитель Кремля.

Песков допустил, что такая динамика интереса российских граждан к вакцинации является национальной особенностью.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в России сформировался высокий уровень естественной иммунизации от коронавируса, что делает ситуацию с пандемией в стране более благоприятной.