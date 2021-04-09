Томск, , 14:01 — REGNUM В марте 2021 года в Томской области зафиксирован рост цен на основные продукты питания по сравнению с январем 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в Томскстате.

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Значительнее всего подорожали куриные яйца (на 10,51 рубля — с 70,11 до 80,62 рубля за десяток). Охлаждённые и мороженые куры стали дороже на 10,31 рубля (со 146,65 до 156,96 рубля за кг), макароны из пшеничной муки высшего сорта — на 9,01 рубля (с 84,17 до 93,18 рубля за кг). Картофель вырос в цене на 8,82 рубля (с 26,76 до 35,58 рубля за кг). Гречка подорожала на 4,27 рубля (с 86,98 до 91,25 рубля за кг).

В то же время цены на сметану снизились, но всего на 0,55 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу в нескольких регионах Сибири зафиксирован серьёзный рост цен на сахар, масло и яйца.

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