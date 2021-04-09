Берлин, 9 апреля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Риторика канцлера Германии Ангелы Меркель никак не скажется на положении дел в Донбассе, а вот реальное давление Берлина на Киев могло бы оказать существенное влияние на ситуацию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 апреля, комментируя сообщение пресс-службы правительства Германии.

Gov.ua Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Ранее в пресс-службе заявили, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Меркель затронула вопрос об «усиленном российском военном присутствии в районе восточной Украины», атакже потребовала свернуть«военное усиление» длядеэскалации ситуации.

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« Позиция Ангелы Меркель понятна: ей надо и тесный контакт с президентом России сохранить, и перед коллективным Западом, требующим только давить и давить на Россию, лицо сохранить. Отсюда и сообщение о «требовании свернуть усиленное российское военное присутствие в районе восточной Украины».

Не думаю, что такое пожелание (не требование, конечно) прозвучало на самом деле. Поставить так вопрос — значило бы подставиться под встречное требование обеспечить прекращение накапливания украинских войск в Донбассе — ведь накапливаются они в непосредственной близости от границы с нашей страной. Плюс — под требование способствовать выводу из этого региона иностранных военнослужащих и наёмников. Но Берлин бессилен что-либо сделать в этом плане.