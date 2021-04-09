Будапешт, , 14:07 — REGNUM Венгерская спортсменка, чемпионка Олимпийских игр по стрельбе Диана Игай скончалась в возрасте 56 лет. Об этом 9 апреля сообщает ассоциация стрельбы Венгрии.

Уточняется, что спортсменка скончалась из-за вызванных коронавирусной инфекцией осложнений.

Отметим, Диана Игай выступала в соревнованиях стендовой стрельбе в дисциплине «скит». Она выиграла золотую медаль на летней Олимпиаде 2004 года в Афинах, а также заняла третье место на Играх в Сиднее в 2000 году.

Кроме того, в ее активе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды на мировых первенствах, а также одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали на чемпионатах Европы.