Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Актриса Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в домогательствах по отношению к женщинам и детям. Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CNaQv9apF9u/

Актриса рассказала, как складывалась их совместная работа над картиной «Горе-творец», вышедшей в 2017 году. «Когда я попыталась разорвать контракт и уйти из картины «Горе-творец», потому что Джеймс Франко — сексуальный маньяк, меня попытались подкупить большой ролью», — поделилась с подписчиками Йи.

Ещё в 2018 году пять учениц актёрской школы обвинили Франко в сексуальных домогательствах. Они заявили, что артист предлагал им роли в своих картинах в обмен на интимную близость, но представители Франко до сих пор отрицают его причастность к скандалу.

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