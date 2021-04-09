Москва, , 14:00 — REGNUM Россия якобы «несправедливо удерживает обломки польского самолета», из-за крушения которого в 2010 году под Смоленском погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский во время брифинга.

«Наша собственность на протяжении 11 лет находится в России. Москва несправедливо удерживает обломки польского самолета. Это нарушение не только международного права, но и данных когда-то обещаний», — заявил Краевский.

Польский дипломат также заявил, что поднимает этот вопрос каждый раз, когда встречается с представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в России. «Старания Польши вернуть обломки президентского самолета и «черных ящиков» поддерживаются международными организациями, в том числе Советом Европы», — отметил Краевский.

Данные требования от польской стороны звучали и ранее. Однако позиция России заключается в том, что в связи с международной практикой расследования авиакатастроф обломки самолета президента Польши Леха Качиньского должны остаться в России до принятия окончательного процессуального решения по этому делу российскими правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2010 года экипаж президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение недалеко от Смоленска. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.