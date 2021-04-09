Задонск, Липецкая область, , 13:59 — REGNUM В Задонском районе Липецкой области 35-летнему местному жителю вынесли приговор за совращение 13-летнего школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Мужчина в сентябре 2020 года вел в социальной сети переписку на интимные темы с 13-летним мальчикам, склонял его к действиям сексуального характера, присылал порнографические материалы и собственные фотографии в обнажённом виде. Заявления в правоохранительные органы подала мать школьника, узнавшая о переписке.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет».

Мужчина свою вину признал. Суд приговорил его к трём годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима.