Минск, , 13:57 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии добилась выдачи белорусской осужденной гражданки Виктории Цуник. Её обнаружили на территории области Замбези Республики Намибия и в сопровождении спецконвоя МВД Белоруссии экстрадировали в Минск.

«Приговором суда Железнодорожного района г. Витебска от 30.11.2006 Цуник Виктория Викторовна, 1961 года рождения, признана виновной в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, за что осуждена к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев. От исполнения данного приговора Цуник уклонилась, в связи с чем в январе 2009 года она объявлена в международный розыск», — сообщило международно-правовое управление белорусской генпрокуратуры.

Цуник скрывалась в африканских странах, в том числе Анголе и Намибии. Сейчас она находится в пенитенциарном учреждении.

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