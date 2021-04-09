Минск, 9 апреля 2021, 13:57 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии добилась выдачи белорусской осужденной гражданки Виктории Цуник. Её обнаружили на территории области Замбези Республики Намибия и в сопровождении спецконвоя МВД Белоруссии экстрадировали в Минск.
«Приговором суда Железнодорожного района г. Витебска
Цуник скрывалась в африканских странах, в том числе Анголе и Намибии. Сейчас она находится в пенитенциарном учреждении.
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