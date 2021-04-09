Сургут, Югра, , 13:56 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) был задержан гражданин, который 30 лет находился в розыске по обвинению в вымогательстве. Он попался, выстрелив во время ссоры в коллегу. сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

В больницу Сургута обратился 31-летний мужчина с огнестрельным ранением живота. Подозреваемым в стрельбе оказался 66-летний гражданин, который оперативно был задержан полицейскими.

Документы задержанного выглядели сомнительно. Истинную личность гражданина помогли установить отпечатки пальцев, которые, согласно полицейской базе, принадлежат объявленному в 1991 году в розыск вымогателю из Красноярска.