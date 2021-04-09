Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Пожар возник днем 9 апреля в одном из зданий Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Из-за пожара пришлось эвакуировать порядка трехсот курсантов и сотрудников академии, готовящей специалистов для ВКС, РВСН и других видов войск Вооруженных сил России.

ВКА им. Можайского Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным издания «Фонтанка», возгорание было обнаружено около 12:30 мск. Оно произошло в подвальном помещении типографии факультета радиоэлектронных систем и космических комплексов на пересечении улицы Красного Курсанта и Чкаловского проспекта.

На месте ЧП работают пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.