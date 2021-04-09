Лос-Анджелес, США, , 13:55 — REGNUM На официальном YouTube-канале компании Marvel Entertainment появился часовой ролик с танцующим Бароном Земо из телесериала «Сокол и Зимний солдат». Видео было опубликовано 8 апреля.

Как оказалось, ролик стал ответом фанатам сериала, которые просили Marvel Entertainment опубликовать побольше кадров с танцующим Бароном Земо. Менее чем за сутки, видео посмотрели почти два миллиона человек.

Напомним, сцена с танцующим Бароном Земо появилась в одной из последних серий шоу «Сокол и Зимний солдат» и быстро набрала популярность у фанатов сериала. По словам актёра Дэниела Брюля, весь этот эпизод — его импровизация.

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