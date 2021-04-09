Джакарта, , 13:54 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте выявили наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает Detik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

C 8 на 9 апреля в Джакарте подтвердили 1013 случаев заражения SARS-CoV-2, за тем следуют Западная Ява с 931 случаем и Центральная Ява с 569 случаями.

Всего за сутки в Индонезии выявили 5262 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 558 145 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии выявили более пяти тысяч новых носителей коронавируса