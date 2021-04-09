Чита, , 13:51 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю известил о проведении доследственной проверки по факту обрушения лифта в больнице №1 Читы, перепрофилированный в главный ковидный госпиталь региона.

По данным пресс-службы ведомства, грузовой лифт, в котором находилось несколько пациентов, рухнул вниз со второго этажа. По имеющимся на настоящий момент данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал и не госпитализирован, за медицинской помощью обратились две женщины. В ближайшее время следователи на месте инцидента проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления всех обстоятельств случившегося.

По итогам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, в городской больнице №1 Читы 9 апреля произошло ЧП: не выдержав нагрузки рухнул лифт, в котором в тот момент находились 10 человек, в том числе — один медицинский работник. В краевом минздраве заверили, что жертв нет, уточняется диагноз у двух из восьми пациентов.

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