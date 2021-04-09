Москва, , 13:51 — REGNUM Космические корабль «Юрий Гагарин» («Союз МС-18») начал стыковку с Международной космической станцией (МКС). Прямую трансляцию ведет канал Роскосмоса в YouTube.

Процесс стыковки комментирует российский космонавт Олег Скрипочка: «Мы видим приближающуюся станцию. Командир контролирует правильную ориентацию корабля относительно станции».

По его словам, бортинженер в этом время смотрит за параметрами системы стыковки. «Все мы ждем касания — такой небольшой удар», — сказал Скрипочка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в 10:42 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18».

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