Джакарта, , 13:53 — REGNUM В Индонезии дебютировал семиместный паркетник KIA Sonet. Демонстрационное видео с новинкой размещено на YouTube-канале AutonetMagz.

Первоначально модель продавалась в Индии в двухрядном исполнении. Длина авто была меньше четырёх метров — всего 3995 мм. Для таких машин в этой стране действуют налоговые льготы.

Трёхрядная версия для рынка Индонезии в длину достигает 4120 мм. Автомобиль получил более крупные бамперы, стильную полоску ДХО (дневных ходовых огней) в верхней части фар.

Тем не менее на третьем ряде кресел есть немного свободного места — его достаточно только для детей. При этом от багажного отделения в машине практически ничего не осталось. Кроме того, для установки третьего ряда сидений специалистам компании пришлось изменить форму пола.

Под капотом автомобиля будет функционировать бензиновый мотор объёмом 1,5 л и мощностью 115 «лошадей», который функционирует с шестискоростной механической трансмиссией либо с вариатором IVT.

Ранее прошли испытания нового бюджетного минивэна KIA KY MPV. Машина будет реализовываться только на корейском и индийском авторынках. Разработана модель на той же «тележке», что и KIA Seltos. Производство минивэна стартует в начале 2022 года.

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