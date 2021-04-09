Москва, , 13:50 — REGNUM Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц 9 апреля отреагировал на информацию об инциденте после матча ¼ финала Кубка России между «Арсеналом» (Тула) и ЦСКА (Москва).

«Пока без комментариев, ждем рапорт комиссара матча», — передает слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Матч в Туле 8 апреля завершилась — 2:1 в пользу гостей. По данным СМИ, после матча в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА.

Тульские игроки накинулись на тренеров красно-синих, пообещав «проломить головы». Конфликт удалось погасить.