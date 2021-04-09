Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко станет вице-мэром города. Об этом чиновник сообщил в Facebook.

По словам Ноженко, 9 апреля 2021 года он работает последний день в должности районного главы. Уже с 12 апреля чиновник перейдёт в мэрию.

«Предстоит курировать вопросы экономического развития, инвестиций и взаимодействие с бизнес-сообществом», — написал Ноженко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с должности заместителя главы по вопросам потребительского рынка ушёл Владимир Боликов.

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