Минск, , 13:49 — REGNUM Партии должны быть подотчётны государству, для них «суверенитет Белоруссии, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом», и только такая партийная деятельность имеет право претендовать на господдержку. Об этом 9 апреля на совещании по вопросам деятельности белорусских политических партий заявил Александр Лукашенко.

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«Никаких провластных партий, искусственно созданных для удержания власти», — подчеркнул он при зачитывании доклада.

Лукашенко также рассказал об алгоритме партийного строительства — «принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона».

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«Как и во всех развитых демократиях, в Белоруссии политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется. А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть. Но хочу еще раз напомнить, — сказал он. — Каждому, кто рассчитывает на то, что «заграница нам поможет», даст денег на «социальный лифт», на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг — сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Белоруссии. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии».Ранее на эту тему: Белорусская оппозиция снова заявляет о создании новой партии