Москва, , 13:47 — REGNUM В контексте нелепых высказываний президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина можно вспомнить исторические события почти 40-летней давности, а именно знаменитую речь Рональда Рейгана, в которой он завуалированно охарактеризовал Советский Союз как «империю зла», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Главное отличие сегодняшних высказываний Байдена от высказываний Рейгана заключается в историческом контексте. В 1983 году экономика США была сильна как никогда, доллар США был самой стабильной и надёжной валютой мира, несмотря на то, что менее чем за десять лет до этих событий, была отменена Бреттон-Вудская валютная система и привязка доллара к золоту.

Да и сформировавшееся в развитых капиталистических странах «общество потребления» было той самой мягкой силой, которая, перевернуло ту самую, по выражению Рейгана, «последнюю страницу» в истории привлекательности коммунизма как идеологии развития общества.

Поэтому остальной мир закрывал глаза на то, что сами США всегда были агрессивным государством, навязывающим своё мнение, ценности и порядки остальному миру, причём нередко с помощью «ракетно-бомбовой демократии».

Соответственно, в том далёком начале 80-х годов XX века весь западный мир начал повторять вслед за американским лидером «империя зла» в адрес СССР, а голоса тех, кто осуждал Рейгана за недипломатичное высказывание или предупреждал, что из-за такого поведения президента США мир находится на грани ядерной войны, были почти не слышны.

Сегодня же выпад Байдена в адрес более молодого и сильного как физически, так и многократно политически, Владимира Путина «полоскает» вся европейская пресса, даже те издания, которые изначально были настроены проамерикански.

Одни сокрушаются, что Байден — это не Рейган сегодня, и делает такие заявления невпопад, не желая понять (или не осознавая), что США сегодня — уже не те, что США при Рейгане, а гораздо слабее и геополитически, и экономически.

Да и пилотные проекты по запуску цифровых валют в будущем смогут значительно повлиять на дедолларизацию международных расчётов. А это будет уже прямым ударом по доллару и, соответственно, по финансовому могуществу и авторитету США, которые уже и так были подорваны непродуманной политикой бывшего президента Дональда Трампа в отношении Китая.

Госсекретарь Блинкен отчаянно пытается спасти сильно подмоченную международную репутацию шефа, и, в конечном счёте, самих США, только у него не получается. Масштабы личностей американских руководителей сегодня не те, что при Рейгане», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь Энтони Блинкен объяснил резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина «прагматичным подходом».

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