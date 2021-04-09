Варшава, , 13:46 — REGNUM Летом текущего года на рынке может появится вакцина от COVID-19 для детей старше 10 лет. Об этом сообщил 9 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире телеканала TVP1.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Заместитель министра здравоохранения сообщил, что в настоящее время ведутся исследования по разработке такой вакцины. Поводом для этого послужило появление новых мутаций коронавируса, из-за чего увеличилось количество случаев COVID-19 среди детей.

«Вакцина для детей старше 10 лет, вероятно, будет готова этим летом. Нам известно, что сейчас идет конечная стадия клинический испытаний. К сожалению, новые штаммы коронавируса, в отличие от классического, приводят к заражениям детей», — сообщил Краска.

Чиновник также сообщил, что проводятся исследования и в области создания вакцины для детей младше 10 лет, однако их появления — это «дело более далекой перспективы».