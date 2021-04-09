Брянск, , 13:53 — REGNUM Меры пресечения избраны членам организованной группы, подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг в Брянске. Заведующему патологоанатомическим отделением областной больницы №1 предъявлено обвинение, его заключили под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Преступление выявлено оперативниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и сотрудниками регионального УФСБ. От действий сообщников пострадали более 80 человек, заплатившие незаконный гонорар за ускоренную выдачу тел умерших родственников. Заведующему патологоанатомическим отделением больницы, одному из его работников и двум жителям региона предъявлены обвинения в совершении мошенничества.

По ходатайству следователей суд заключил руководителя патологоанатомической службы под стражу, работнику и двум лицам, оказывавшим ритуальные услуги — запрещено общаться с другими участниками по делу и ограничено пользование средствами коммуникации.

В отношении других 14 подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении и обязательств о явке.

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