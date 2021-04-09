Сосновый Бор, Ленинградская область, , 13:44 — REGNUM На Ленинградской атомной электростанции в городе Сосновый Бор будут построены еще два современных энергоблока, в дополнение к введенным ранее в строй двум новым энергоблокам с реакторами ВВЭР-1200. О продолжении проекта ЛАЭС-2 сообщил 9 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Свой рабочий день сегодня он начал на блоке управления нового энергоблока №6, введенного в промышленную эксплуатацию 22 марта 2021 года.

«Сегодня произошло два знаменательных события: гендиректор Росатома Алексей Лихачев принял доклад о вводе 6-го энергоблока ЛАЭС в промышленную эксплуатацию и сообщил о принятии принципиального решения о строительстве еще двух энергоблоков в Сосновом Бору», — отметил Дрозденко на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что в Ленобласти работают самые современные атомные энергоблоки в мире. «Станции по аналогичному проекту Росатом строит в Финляндии, Венгрии, Египте, Бангладеш и Китае», — добавил губернатор. Строителям и инженерам нового энергоблока ЛАЭС вручены государственные награды.

Напомним, энергоблок №6 полностью заместит выбывшие мощности энергоблока №2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000, который был остановлен в ноябре 2020 года после 45-летней эксплуатации, вслед за блоком №1.

Сегодня общая мощность четырех эксплуатируемых энергоблоков ЛАЭС составляет 4 400 МВт. ЛАЭС — единственная в РФ атомная станция, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР). ЛАЭС обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 30% всей электроэнергии Северо-Запада России.

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