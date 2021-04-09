Улан-Удэ, , 13:43 — REGNUM Специалисты управления Роспотребнадзор по Бурятии подвели итоги исследования атмосферного воздуха в первом квартале 2021 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, было исследовано более 1,1 тыс. проб со всей республики.

При этом в столице региона Улан-Удэ не соответствовали гигиеническим нормативам 14,7% проб воздуха. Это на треть меньше, чем в первые три месяца 2020 года.

«За прошедший период 2021 года предупреждения Гидрометслужбы о наступлении неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе не поступали, когда в 2020 году такие предупреждения поступали 5 раз на общий период до 8 дней», — отметили в управлении.

По содержанию бензапирена выявлено превышение в 100% исследованных проб, азота диоксида — 39,4%, фенола — 21,2% и так далее. Неудовлетворительным признан воздух в пригородных посёлках Кирзавод и Силикатный.

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