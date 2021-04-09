Ярославль, , 13:42 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков знаком с новым инвестором торгового центра у Толбухинского моста. Об этом он рассказал на пресс-конференции 9 апреля.

Торговый центр в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля на заседании муниципалитета депутат Анатолий Каширин заявил о возможном конфликте интересов в ситуации вокруг торгового центра. В частности мэрия и муниципалитет одобрили изменения зоны земельного участка якобы в интересах торгового центра. В ответ мэр пообещал подать на депутата в суд.

Основанием подозревать главу города в лоббировании интересов инвестора стала размещенная в интернете фотография одного из учредителей ООО «МСИ», которое купило торговый центр. На этой фотографии женщина-учредитель вместе с Владимиром Волковым. Как пояснил сам Волков, женщина — жена инвестора торгового центра.

«Это мои знакомые, это люди, с которыми у нас общие интересы. Никакой секретности. Это была личная фотография, залезли, очень сейчас много специалистов, которые могут из соцсетей найти фотографии. В чём вопрос — это я? Да, это я, моя жена и жена инвестора. Знаю ли я их? Да, это инвесторы, с которыми мы проводили переговоры и они выкупили помещения. Дальше были переговоры между «Каруселью» и компанией «МСИ», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По словам мэра, здание бывшего ТЦ «Карусель» долгое время стояло заброшенным. Мэр занимался поиском инвесторов. Ярославцы не захотели выкупать здание у прежнего собственника и вкладывать в него свои деньги.

«Мы привлекали всех. Рассказывали где у нас объекты, наши и не наши. И этим объектом заинтересовалась компания. Это люди, которых я знал и знаю, это люди, которые реализовывают объекты», — сказал мэр.

По словам Волкова, помогая инвестиционному проекту, он преследует интересы города, а вовсе не свои личные, как полагают его оппоненты.

«Чтобы появился новый торговый центр, с новыми рабочими местами, налоговыми сборами, развязыванием узла проблем. Поэтому связь прямая и непосредственная, как с любой строительной площадкой, как с любым двором, который реконструируется. Это компания абсолютно нового уровня, инвестор межрегиональный. Новый подход, планка, которая показала, как нужно работать. Конечно всю историю перевернули с ног на голову», — сказал Владимир Волков.

Мэр заявил, что открытие обновлённого торгового центра состоится осенью.

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