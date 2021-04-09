Ярославль, 9 апреля 2021, 13:42 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков знаком с новым инвестором торгового центра у Толбухинского моста. Об этом он рассказал на пресс-конференции 9 апреля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля на заседании муниципалитета депутат Анатолий Каширин заявил о возможном конфликте интересов в ситуации вокруг торгового центра. В частности мэрия и муниципалитет одобрили изменения зоны земельного участка якобы в интересах торгового центра. В ответ мэр пообещал подать на депутата в суд.
Основанием подозревать главу города в лоббировании интересов инвестора стала размещенная в интернете фотография одного из учредителей ООО «МСИ», которое купило торговый центр. На этой фотографии женщина-учредитель вместе с Владимиром Волковым. Как пояснил сам Волков, женщина — жена инвестора торгового центра.
По словам мэра, здание бывшего ТЦ «Карусель» долгое время стояло заброшенным. Мэр занимался поиском инвесторов. Ярославцы не захотели выкупать здание у прежнего собственника и вкладывать в него свои деньги.
По словам Волкова, помогая инвестиционному проекту, он преследует интересы города, а вовсе не свои личные, как полагают его оппоненты.
Мэр заявил, что открытие обновлённого торгового центра состоится осенью.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутат обвинил мэра Ярославля в конфликте интересов