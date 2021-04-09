Минск, 9 апреля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. «Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство», — отметил 9 апреля в своём выступлении Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности белорусских политических партий. Как сообщает президентская пресс-служба, участие в совещании приняли руководители администрации президента, совбеза, министерства юстиции и Нацсобрания. Они заслушали Лукашенко, который сообщил, что уровень доверия общества к партиям близок к статистической погрешности. Он отметил: «Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Сейчас надо тщательно продумать механизм встраивания различных социальных групп в конструктивный диалог, задав четкие рамки политических процессов», — сказал Лукашенко.

Он также подверг критике партийные системы Запада и постсоветского пространства, сообщив: «Посмотрите на оплот западной демократии — партийную политическую систему. Мы видим, как на место партийных идеологий приходят дешевый популизм и грязные политические технологии. Партии просто порой в темную, а иногда несолидно, в нарушение всех норм и принципов используют в политической борьбе для достижения своих корыстных интересов. Отдельные группы. Это мы видим не только на Западе, но и в постсоветских республиках, которые пошли этим путем. И интересы этих, частенько олигархов, слава богу, нет их в Беларуси, направлены не на благо страны, а на откровенное манипулирование общественным мнением», — привел пример Александр Лукашенко.

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