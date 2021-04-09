Махачкала, , 13:41 — REGNUM В Дагестане могут вернуть расписание поездов в ночное время. Удобный для пассажиров график был изменен в целях безопасности во время борьбы с террористическим бандподпольем в республике.

В настоящее время министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана ведет работу по восстановлению прежнего расписания. Подготовлены предложения к правительству республики и в федеральные органы исполнительной власти.

В ведомстве отметили, что из-за неудобного графика мощности железной дороги используются на треть. При этом из-за простоя в ночное время, днем не хватает пропускных способностей для организации движения пассажирских и грузовых составов.

Напомним, движение поездов в ночное время (с 18:00 до 06:00) на участке железной дороги от административной границы Калмыкии и Дагестана до границы с Азербайджаном было запрещено с 2011 года после совершения бандитами ряда терактов на железной дороге.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году прежний глава Дагестана Владимир Васильев уже поручал правительству проработать вопрос о возобновлении движения поездов в ночное время. По его словам, за годы с момента принятия запрета в регионе произошли большие перемены, в том числе и в плане безопасности.