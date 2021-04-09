Москва, , 13:41 — REGNUM Почти одновременный уход с занимаемых постов губернаторов ряда российских регионов — это всего лишь совпадение. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я сказал бы, что совпадает», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что неожиданностью для Кремля решения глава регионов об отставке не являются.

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«Они информируют о своих решениях, определенные консультации, конечно, ведутся», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля пост главы Ульяновской области покинул Сергей Морозов. Его отставку принял президент РФ Владимир Путин. Временно руководит субъектом РФ будет сенатор Алексей Русских. Днём ранее, заявление об уходе по собственному желанию написал главы Тувы Шолбан Кара-оол.

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Также сегодня, 9 апреля, в СМИ появились сообщения о возможной отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Однако в его пресс-службе эту информацию не подтвердили, сообщив, что глава субъекта 9 апреля работает в обычном режиме.