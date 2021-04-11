Москва, , 10:57 — REGNUM Валентин Васильевич Калабун (1924−1997) рвался на фронт с первых дней войны, но получал отказы: слесарю на Магнитогорском металлургическом комбинате (стратегическое предприятие) полагалась «бронь». Лишь в июле 1942 года молодой человек добился своей цели и в декабре оказался в окопах. Воевал разведчиком, сражался под Сталинградом, был несколько раз ранен.

Валентин Васильевич Калабун

В январе 1945 года гвардии старший сержант Валентин Калабун служил разведчиком 80-го гвардейского стрелкового полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии во 2-й гвардейской армии. 16 января 1945 года в бою к западу от города Гросс Вальтерсдорф (ныне Ольховатка) Калабун первым поднялся в атаку на сильно укрепленные позиции, увлекая за собой товарищей. В последовавшей схватке в немецкой траншее уничтожил 15 и взял в плен еще 7 немецких солдат и офицеров. Шесть дней спустя разведчик уничтожил гранатами две пулеметные точки, что позволило красноармейцам продвинуться вперед и выполнить задачу. Во время одного из боев к юго-западу от Кёнигсберга сержант умелыми действиями уничтожил 6 и взял в плен 23 немецких солдата и офицера, а также захватил артиллерийское орудие. В дальнейших боях Валентин Васильевич из захваченного пулемета застрелил пять неприятельских солдат, захватив в плен командира батальона и 260 солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8785).

Также за время войны Валентин Васильевич был награжден орденами Славы 3-й степени и дважды Отечественной Войны 1-й степени, а также тремя медалями «За отвагу».

После войны Калабун продолжил службу в армии, вышел в отставку старшим лейтенантом, после чего работал в Мариупольском рыбокомбинате.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг под Гомелем